În unele zone din Capitală s-a așternut puțină zăpadă în dimineața zilei de sâmbătă, 4 decembrie, după ploaia continuă de vineri seară. Este prima ninsoare din București în această iarnă.

Meteorologii spun că vremea se va răci in toată țara pana la mijlocul lunii. Sunt așteptate ploi si ninsori, dar nu foarte puternice. La munte ninge, s-a depus un strat consistent de zăpadă.

În următoarele ore se va depune polei, anunță meteorologii, în majoritatea regiunilor.

În staţiunile Parâng şi Straja din judeţul Hunedoara, iarna s-a instalat complet. Aici, turiștii şi-au prelungit minivacanţa de 1 decembrie cu încă două zile.

În Suceava, pe drumuri se circulă în condiţii de iarnă, iar în Caraş Severin, localnicii din Padina Matei au dat jos de pe maşini un strat gros de zăpada.

Și în Banat ninge, pe Muntele Mic sau Acoperişul Banatului, aşa cum este supranumit. Domeniul schiabil are 4 pârtii.

Valul polar va acoperi majoritatea statelor europene în următoarele zile, cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de ninsoare. Meteorologii anunță că vom avea parte de temperaturi scăzute, lapoviță, ninsori și vânt puternic. În Marea Mediterană se va manifesta un ciclon activ.

Duminică, 5 decembrie, însă, vremea se va încălzi uşor, astfel că valorile termice diurne se vor situa în general în jurul celor normale. Maximele se vor încadra între 2 grade la Suceava şi 12 grade la Constanta. În jumătatea de nord-vest a ţării, treptat înnorările şi aria precipitaţiilor predominant sub formă de ploaie se vor extinde. În rest, cerul va fi parţial noros şi pe spaţii mici vor fi ploi slabe. La munte, precipitaţiile vor fi mixte, cu ninsori pe alocuri viscolite la altitudini mari. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări în zona montană înaltă, pe litoral şi în sudul Banatului. În zonele joase vor fi condiţii de ceaţă.

***Și în Bucuresti, vremea se va încălzi uşor si valorile termice se vor situa peste cele normale în prima decadă a lunii decembrie. –1…1 grad dimineata si in jur de 7 grade la amiaza. Cerul va fi variabil, cu înnorări în special incepind de seara, când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

Luni, 6 decembrie, de Sfântul Nicolae, vremea se va încălzi în sudul şi în estul teritoriului, iar în rest valorile termice vor fi comparabile cu cele de duminica. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4-5 grade in vestul tarii şi 14 grade in sudul Dobrogei. Cerul se va înnora treptat începând din vest şi sud-vest şi se vor semnala precipitaţii, ploaie, lapovita si ninsoare in special incepind de seara, in cea mai mare parte a tarii. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde ninsoarea va fi viscolită. Izolat va fi ceaţă, în special dimineaţa.

*** In Bucuresti, vremea va continua să se încălzească şi va fi mai caldă decât în mod normal la această dată. 2-4 grade dimineata si 10-11 grade la amiaza. Cerul va fi temporar noros şi vor fi ploi slabe. Vântul va sufla slab şi moderat. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.