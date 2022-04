"Iată că cei putrnici nu fac nimic, când un tiran de la răsărit invadează o țară sora. Nimic nu fac, vorbe goale, sancțiuni economice, nu pun piciorul în prag că nu îi doare. Nu va încredeți în cei puternici, sigur că e mai bine cu cei puternici decât ce se întâmplă acolo. Cum poți tu, care te numeșți ortodox, care te filmezi la mănăstiri și mergi la slujbe să pui pe slujitorul tău să bombadeze kievul sfânt? Acolo se află mănăstiri pe care noi nu le am avut. Acolo e sf mănăstire a trupurilor neputrezite. nu ti e teamă? aud credincioși care îi dau dreptate lui Puțîn, Plata lui să o aibă și tot sângele vărsat să fie pe mâinile lui. Nu glumesc, cum e posibil că tu ortodox să îi pui pe musulmanii ceceni să alerge frațîi ucraineni? Că și cum noi am lua ISIS și mergem pe moldova. cum e posibil? și mai spui că ești ordotox. Poți să faci biserici cu aur nu valoareaza cât viață ucraineanului pe care l ai ucis. Răul trebuie arătat cu degetul, nu e posibil așa ceva. noi știm cui slujim. Auzim săracul Puțin, ei ii iau apărarea unui ticălos. Dacă poporul ucrainean nu mai vrea, lasă l să își trăiască libertatea, dacă Dumnezeu nu se bagă cine ești tu să o faci? Nu va încredeți in boieri, pământ suntem și pt pământ ne batem și ne ridicăm frate impotrva fratelui.

Încă o dată ni se arată că singurul care ține la oameni e Dumnezeu. Patriarhul Moscovei a ieșit cu un comunicat de 3 lei în loc să stea în față tancului....Unde ne este curajul. Noi credincioșîi trebuie să spunem binelui bine și răului rău. așa ii slujim lui Dumenzeu", a afirmat preotul, în timpul predicii.