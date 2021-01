VIDEO Polițistă din Bucureșți, terorizată de fostul soț. În ciuda agresiunilor repetate, bărbatul nu a pățit nimic

Femeia a povestit cu lacrimi în ochi, la Realitatea Plus, coșmarul pe care-l trăiește: fostul soț ar fi amenințat-o cu moartea atât pe ea, cât și pe cei doi copii ai lor, iar plângerile n-au avut niciun efect.

Polițista suspectează faptul că, prin relațiile de afaceri pe care le-ar avea soțul ei, reușeste de fiecare dată să scape. "La ultima conversație pe care am avut-o mi-a spus să am grijă pe unde merg și că de luni se va ocupa personal de mine și de cei doi copii, fapt pentru care mă tem pentru viața mea și a copiilor și constat că nimeni nu mă ajută în nici un fel, din păcate. Mă intimidează, mă hărțuieste și mă amenință. (...) Face tot felul de abuzuri, apoi depune sesizări împotriva mea pt a fi cercetata pt ca stie ca lucrez in poliție. Îmi hărtuieste cei doi copii minori, cu care a trebuit să merg la psiholog in repetate randuri," a declarat femeia pentru Realitatea Plus.