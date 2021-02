Miercuri dimineață, politisti Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare zeci de perchezitii domiciliare legate de săvârsirea infractiunilor de evaziunea de spălare a banilor.



A fost vorba de 22 de mandate de perchezitie domiciliară in Bucuresti si judetele Ilfov, Prahova si Bacau, precum și de 26 de mandate de aducere intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor in domeniile achizitiilor de produse textile si a legumelor si fructelor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul cauzat statului ar fi de peste 3 milioane de lei.