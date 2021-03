Realitatea Plus

Persoanele prezente le-au adus un omagiu celor două fete care au decedat în urma accidentului și acuză că femeia este protejată de persoane din Justiție.

”Nu suntem mulțumiți. Ar fi trebuit să intre la pușcărie (șoferița - n.red). Vrem să fie schimbată încadrarea.

Nu am putut merge la audieri pentru că a fost schimbată de la o secție la alta, exact ca la hotel. Doamna are pe cineva foarte puternic în Justiție și vrem să se facă dreptate cât mai repede, nu vrem să treacă timpul pentru că vor uita și va primi pedeapsă cu suspendare. Nu ar fi corect față de noi, familiile care am pierdut cei doi copilași.

Astăzi trebuia să facem ziua fetiței mele, trebuia să mănânce tort, dar am venit să strigăm ”dreptate” și să prezinte lumea un omagiu.

Dacă nu era doamna, criminala, fetița mea era în viață și eram fericiți. Acum trebuie să jelim și să luăm pastile ca să nu o luăm razna”, a declarat îndurerat tatăl Raisei, una dintre fetele ucise în accident.

Între timp, în zona accidentului au fost montate limitatoare de viteză de a căror lipsă s-au plâns oamenii din Sectorul 2 înainte de tragedie, potrivit Realitatea Plus.

