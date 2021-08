„Am înotat până am pățit un necaz, rău de tot. Am stat 2 săptămâni în spital, la Colentina cu infecție urinară. De aici, din lac. Medicul m-a întrebat. Ai fost la ștrand? Nu, nu am fost. Păi unde ai fost? În Plumbuita. A... păi nu știți că ăla e cel mai infectat lac?”, se destpinuie un locuitor din Sectorul 2.



Lacul din parcul Plumbuita nu a mai fost curățat de o bună bucată de timp, iar acum, suprafața apei a fost acoperită de un strat gros de alge și gunoaie.



„E un pericol pentru toată lumea. Aici este un parc de distracții și nu ar trebui să vedem asemenea lucruri. Trebuie să vedem curățenie, deși e îndoielnic”, spune un locuitor.

Un alt rezident al zonei spune că nici măcar păsări nu mai sunt din cauza mizeriei de pe lac. „Uitați că nici măcar păsări nu mai sunt. Era plin de păsări de tot felul. E un lac mort”.



Probleme sunt și pe malul lacului Morii, unde gunoaiele sunt la ele acasă. Însă, cel mai dezolant peisaj este cel din parcul Cișmigiu. Mii de păsări şi-au făcut cuiburi printre ramurile copacilor, iar mizeriile de pe bănci sau trotuare pun în pericol sănătatea celor care trec prin zonă.

„Neîngrijit. Defapt, părăsit mai mult. Cred că de o săptămână au mai început să facă curat. Până acum nu se putea folosi deloc locul de joacă”.

În 2019, Primăria Capitalei a realizat un plan de reabilitare a parcului Cișmigiu. O investiție de 10 mii de euro, care a rămas doar pe hârtie.