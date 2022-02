"Am avut voie sa o vad timp de 30 de minute. Este primul contact cu familia dupa o saptamana si jumatate de cand a fost arestata. Am gasit-o slabita si descurajata. Nu a stiut si nu i s-a comunicat ca are dreptul sa contacteze Ambasada", spune fratele Soranei.

La aproape două săptămâni după ce a fost încarcerată, Sorana Rotundu - românca acuzată de statul danez că și-ar fi agresat bebelușul - a primit vizita familiei. Fratele acesteia a povestit cât de greu îi este femeii în inchisoare.

"A inceput sa munceasca acolo ca sa poata cumpara produsele necesare de igiena de la magazinul inchisorii.

Ii este foarte greu ca nimeni nu o intelege. Ea nu stapaneste bine nici engleza, daneza nici atat. De cate ori a incercat sa comunice in engleza pe care o stie ea, cat de putina este, nu a avut niciun rezultat. Simte ca nu o intelege nimeni", povestește bărbatul.

Bărbatul spune că nici acum nu știe ce s-a întâmplat și cum au ajuns în arest cei doi soți. Autoritățile din Danemarca i-au interzis să pună întrebări despre acest lucru. A putut însă să-i ducă surorii sale o biblie.

"Politistul care era acolo ne-a comunicat ca nu putem sa o intrebam nimic despre cum au decurs lucrurile din momentul in care a fost arestata, desi noi, ca familie, am vrut sa stim ce s-a intamplat. (...)

Solicitam pe aceasta cale Ambasadei sa faciliteze accesul la un translator prin care sa intrebe ce drepturi are sau diverse lucruri de care ea are nevoie in momentul respectiv", mai spune acesta.

Ionuț și Sorana Rotundu au fost arestat preventiv timp de 4 săptămâni în Danemarca, după ce Mathias, bebelușul lor de aproape o lună, a ajuns la spital cu hemoragie craniană. Potrivit autorităților daneze, soții sunt suspectați că și-ar fi agresat copilul și sunt acuzați de violența gravă. Autoritățile din România au făcut demersuri ca bebelușul să fie adus în țară, la famila extinsă, odată ce sănătatea îi va permite.