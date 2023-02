Incidentul a avut loc în timp ce ministrul vorbea cu medicii care acordau îngrijiri victimelor cutremurelor.

Explozia s-ar fi produs la un cuptor în care erau și cărbuni, aflat pe jos, în fața oficialului. În urma incidentului, nimeni nu a fost rănit.

Incidentul a fost surprins de camerele aflate la locul exploziei și a devenit viral pe rețelele de socializare.

💥🔥 Bizarre explosion during a conversation between Turkish Health Minister Koci and doctors



Incident occurs as Koci holds meeting with doctors near barrel fire where emergency workers are gathered in disaster area - No explanation from the Ministry of Health regarding the…