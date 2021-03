Bărbatul în vârstă de 31 de ani se afla în mașina sa, duminică, înaintea unei livrări, când a auzit un copil plângând. O femeie a început să țipe, iar curierul a scos capul pe geam să vadă ce se întâmplă, relatează HotNews.ro.



”Am văzut o fetiță cum se cătăra peste balustrada balconului”, a declarat bărbatul, care povestește că a ieșit repede din mașină și s-a urcat pe o clădire apropiată pentru a fi mai aproape în eventualitatea în care fetița s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut. Lucru care s-a și întâmplat ulterior.

”M-am cățărat pe un acoperiș aflat doi metri înălțime, căutând poziția potrivită pentru a prinde copilul. (...) Am încercat să-mi întind mâinile și am făcut tot ce am putut pentru a prinde fetița”, a spus curierul, precizând că intenția sa a fost să împiedice contactul fetițe cu solul.



Un clip video care a devenit deja viral în mediul online învățișează cumplitele momente de dinainte ca fetița să cadă de la balconul situat la etajul 12 al apartamentului în care locuia.