Ministrul Nicolae Ciucă a explicat faptul că ancheta privind delapidarea celor aproape 180 de mii de euro din banii de război a pornit de la o sesizare făcută chiar de șeful serviciului secret al Armatei.

"Procedura pentru demararea anchetei penale a fost declanșată la sesizarea MApN și este in curs de derulare. Suntem in acea fază în care vom pune la dispozitie tot ceea ce este nevoie pentru derularea acelei proceduri. Exista posibilitatea ca un adjunct al acestei structuri să facă o astfel de mișcare, pentru ca deocamdata este o acuzație. ÎNTREBARE: Ați luat vreo masura cu privire la gen. Marian Hapău (șeful Direcției Generale de Informații a MApN - N.R.) ? Tocmai dumnealui a sesizat." a afirmat Nicolae Ciucă.



Despre recentul incident în care un pilot a fost rănit după prăbușirea unui avion de tip MIG 21 Lancer, ministrul Apărării a afirmat că după încheierea anchetei de rutină aparatele de zbor vor fi din nou avizate pentru ridicarea de la sol.



Nicolae Ciucă a vorbit și despre expulzarea spionului rus acuzat că încerca să racoleze oficiali guvernamentali pentru a obține informații militare.



"A fost o activitate foarte bine documentata, am avizat aceasta procedura si este o procedura care se aplica si nu se comenteaza. Nu este legata de celelalte activitati similare care au fost desfasurate de celelalte tari din vecinatatea noastra. (...) Toti cei care lucreaza in acest domeniu au contributii in astfel de cazuri."



Generalul ]n rezervă a mai declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că 11 spitale militare vor fi folosite ca centre non stop de vaccinare în următoarea perioadă.