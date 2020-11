VIDEO Medicul Al. Rafila: Transportul public este principala SURSĂ de transmitere a COVID-19. Școlile NU au avut o influență importantă

„Transportul public, în comun, este principala sursă de transmitere a bolii în momentul de faţă şi acele apeluri de colaborare cu toţi angajatorii, încât toată lumea să îşi împartă personalul în trei, cei care nu pot lucra de la domiciliu (...) şi mijloacele de transport sunt maxime pe parcursul celor trei ore necesare transportului la locul de muncă şi la întoarcere şi lucrurile funcţionează.

Noi am închis şcolile. Spuneţi-mi în ce ţară din Uniunea Europeană şcolile, din clasa întâi până în a VIII-a sunt închise. De ce? Pentru că nu s-a evaluat impactul deschiderii şcolilor. Suntem la două săptămâni de la închiderea şcolilor. Vi se pare că a scăzut numărul de cazuri? Deci e clar că şcolile nu au avut o influenţă importantă în ceea ce priveşte numărul de cazuri. Cazurile cresc repede cu toate că școlile sunt închise", a spus Rafila, joi, într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

Rafila a mai spus că s-au luat măsuri „care au fost schimbate de la o zi la alta”, precizând că nu critică pe nimeni, ci prezintă lucrurile așa cum au fost.

„A trecut perioada politicianismului, trebuie să existe o asumare politică, dar să existe dialog. (...) Nu există o comunicare, decât rudimentară. (...) Cred că ce spunea dl președinte, există în momentul de față o situație de criză, iar criza aceasta trebuie traversată prin mai puține declarații politicianiste, polemice, trebuie lumea să înțeleagă că nu mai merge așa. (...)

Unde există acel creier de comandă care are în fiecare zi şedinţe operative, să vadă care e situaţia de pe teren, care sunt măsurile care trebuie luate la nivel central şi local. (...) Se rezolvă problemele dacă există un centru de comandă, iar la nivelul fiecărui DSP o structură similară care are corespondenţă în Ministerul Sănătăţii, ori lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă.

S-a închis HORECA fără să existe niciun fel de legătură în acel moment a funcţionării restaurantelor cu transmiterea. Mai mult, peste 2 zile s-a reevaluat şi au fost din nou deschise. Referinţa la 3/1.000, a fost o nebunie legată de localităţile care aveau 3/1.000 şi în special Bucureştiul a fost obiectul acestei discuţii. Au schimbat baza de calcul, după 6 luni în care s-a raportat într-un fel, au schimbat baza de calcul ca să scadă sub 3. Au scos pacienţii din focare ca să scadă sub 3, apoi am auzit de măsurile de carantinare pe străzi", a mai spus Rafila.