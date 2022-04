După o viață de muncă, cei mai mulți dintre bătrâni ajung să se împrumute la casele de ajutor reciproc pentru a putea pune ceva pe masa de paște. Este și cazul doamnei Georgeta. La 79 de ani, tot ce își dorește este să nu mai aibă grija zilei de mâine.

"Eu sunt singura si nu pun nimic (pe masa - n.r.). Ma duc eu in vizita, nu am de unde sa pun. Am platit 300, m am imprumutat sa platesc gazele, lumina... Au fost vremuri cand mancam si carne de miel, cu copiii, acum fiecare se retrage. <<Mama, descurca-te>>", spune o pensionara.

"Ce putem, la banii pe care ii avem si pensile, si facturile de la ora actuala. Nu ne permitem cine stie ce. 160 lei pensie...carne de miel? Nicidecum", povesteste o alta.

"Din toata pensia mai am 300 de lei pana pe 14. am facut imprumut la CAR, altfel nu ne descurcam. Nu, nici vorba (carene de miel - n.r.), la cat este kg nu. Am luat niste oase", este si declaratia cutremuratoare a unei alte femei.



Masa de Paște este mai scumpă cu 50% față de anul trecut.

"Am vazut bugetul stabilit 800-900 de lei. Preturile nu sunt la indeman oricui. Este o perioada in care comertul se face cum se face", sustine premierul Nicolae Ciuca.

Guvernul le-a promis românilor săraci vouchere de 250 de lei pentru a cumpăra alimente de bază. Acestea vor fi distribuite, însă, abia de la 1 iunie.