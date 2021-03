Au apărut noi victime în cazul femeilor violate de către medicul stomatolog. Cazul vedetei tv nu ar fi unul singular. Ștefania Costache a declarat că după ce a făcut povestea ei publică, încă zece femei vor să depună plângere alături de ea împotriva medicului. Mai mult, Ștefania spune că atunci când a fost să depună plângere la poliție, autoritățile au încercat să o intimideze. Două dintre victime au făcut dezvăluiri chiar la Realitatea PLUS și au declarat că au fost abuzate de același medic.

"Mi-a reparat o plombă, atunci mi-a zis că vezi că ți-am reparat acea plombă, nu trebuie să achiți nimic, după care a încuiat ușa, l-am întrebat de ce încuie ușa, era sfârșitul programului, era 5 după amiază. Dânsul a zis că o încuie că vrea să fumeze și să nu între nimeni peste el. S-a dus spre geam, m-a tras lângă el, m-a luat după gât, a început să tragă de pantaloni, după care și-a băgat singur mâna în pantalonii dansului și a început să facă chestii mai puțin normale. Eu atunci l-am împins și i-am spus că eu trebuie să plec. El și-a terminat treaba efectiv", mărturisește Daniela, victima stomatologului.

"Am fost în 2019, undeva la începutul lui noiembrie. M-am trezit cu pantalonii desfăcuți într-o parte, părul desfăcut, patul acela era întins. Cumva am simțit la un moment dat că mă pipăie dar fiind drogată nu realizăm și nu puteam să fac absolut nimic. M-a ținut de la 1 până la 3 în cabinet și nu știu ce mi-a făcut, ce s-a întâmplat în 2 ore. Nu am depus plângere pentru că nu mă credea nimeni și mi-a fost și rușine să spun prin ce am trecut și mai ales să merg la poliție și poliția oricum nu mă credea, sunt convinsă", a declarat Cristina, o altă victima a stomatologului.

"După ce am făcut mărturisirea, mi-au scris foarte multe femei, victime ale acestui om..noi nu am dat numele, ele au recunoscut modul de operare cumva din relatările mele. Vorbesc doar despre 10 pentru că 10 femei doresc să depună plângere alături de mine.

Dacă cu primul anchetator nu am avut o relație extrem de bună pentru că în prima faza s-a încercat intimidarea victimei..cel puțîn în cazul meu mi s-a spus "dumneavoastră cu ce va ocupați, dansul este medic..are niște venituri..". La 3 zile am revenit în secția de poliție și am putut pune problema așa cum a trebuit pusă, le-am explicat că ei sunt acolo pentru a lucra cu mine și nu împotriva mea. Ulterior a fost schimbat primul anchetator al cazului, iar cu cel de al doiea nu a existat nicio urmă de îndoială că eu spun adevărul", a explicat Ștefania Costache, victima a stomatologului.