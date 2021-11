Iarna este cea mai grea perioadă din an pentru că pe lângă cumpărăturile zilnice, ei au nevoie de lemne să se încălzească. Iar pentru asta strâng leu cu leu tot anul. Acum, mai mult ca niciodată, au nevoie de căldură pentru că s-au refugiat în case de teama Covid-19.

La 30 de kilometri de Capitală, în Singureni, l-am întâlnit pe nea Stelică. Vecinii îi spun Bogatu, deși trăiește dintr-o pensie de 900 de lei.

,,Cu 900 de lei pensie, nu prea îmi ajunge. După 30 de ani de muncă, medicamente… dau 300 de lei în fiecare lună și ăsta e traiul. Cartofi mulți, fasolea nu, că e scumpă, și rar câte un pui, câte un tacâm. Facem o dată focul dimineața și o dată seara, adică băgăm trei lemne dimineața, trei lemne seara. Odată erau 700 de lei 3 metri cubi, apoi s-a facut 1200 de lei și acum este 1600 lei’’, spune pensionarul.

Nostalgic după epoca de aur, dovadă și carpeta cu răpirea din serai, pe care a plătit 200 de lei acum mulți ani, nea Stelică spune că politicienii de astăzi ar fi avut ce să învețe de la fostul dictator.

,,Deci am plecat de la rău, de la sapă de lemn, am evoluat, am făcut fel și fel de invenții și am ajuns tot la sapă de lemn’’, a mai mărturisit acesta.

Așa arată realitatea din satele prin care mulți politicieni de la vârf nu au mai călcat de mult.

,,Mai mulți nemâncați decât mâncați. Bem o cană de ceai seara ca să putem să ne sculăm dimineața. Președintele joacă golf în loc să aibă grijă de populație. Se plimbă în toate țările’’, mai spune bătrânul.

