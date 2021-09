La numai o săptămână de la UNTOLD, festival la care au luat parte peste 265 de mii de oameni în toate cele patru zile, Cluj-Napoca organizează un spectacol într-un spațiu închis, cu mii de oameni.



Organizatorii spun că s-a vândut numărul maxim de bilete permise, adică aproape 7.000. Aceștia se apără și spun că legea permite ca 70% din capacitatea maximă a spațiului să fie ocupată.



Nici obligativitatea măștii nu a fost respectată.



Accesul spectatorilor la eveniment s-a făcut cu adeverința vaccinării, cu test PCR sau antigen negativ sau cu dovada că au trecut prin boală.



Cluj-Napoca depășește incidența de 2.17 la mia de locuitori și se apropie de scenariul roșu. Cu o săptămână în urmă, festivalul UNTOLD a strâns o medie de 65.000 de spectatori pe zi, în cele 4 zile de distracție.

"Am petrecut CELE MAI FRUMOASE 6 ORE împreună, iar pentru asta VĂ MULȚUMIM! Am dansat, am cântat, ne-am emoționat și ne-am bucurat tare mult să vă avem din nou alături! Vă lăsăm această imagine aici - să ne rămână mereu în gând și-n suflete seara aceasta memorabilă'', au transmit organizatorii evenimentului, pe scena căruia au urcat BONEY M, The Show–a tribute to ABBA, GAZEBO, JOY, FR DAVID și ERUPTION, au anunțăt organzatorii.

Organizatorii festivalului Forever Hit au anunţat că evenimentul care urma să aibă loc pe 18 septembrie, la Arena Naţională, a fost amânat pentru 2022 din cauza situaţiei epidemiologice.