"Consultarile au confirmat relatia privilegiata dintre Romani si Gremania, care are perspective in pofida situatiei marcate de situatia din Ucraina. Legaturile economice sunt foarte stranse. Am evocat puntea solida dintre cele doua tari, reprezentata de comunitatea romana din Germania si de cea a etnicilor germani din Romania. Discutiile au fost concentrate pe situatia grava de securitate generata de razboi, precum si pe combaterea efectelor acestuia.

Am reconfirmat sprijinul nostru deplin pentru refugiatii ucrineni, care vin în țara noastră, inclusiv prin hub-ul logistic de la Suceava.

In astfel de momente este crucial ca spirjinul UE si al statelor membre sa continue pentru refugiati. Am prezentat măsurile luate de România pentru a sprijini economia grav lovită a Ucraina, inclusiv prin facilitarea transporturilor pe teritoriul României către Occident.

Am discutat despre noi sancțiuni împotriva Rusiei, pentru că presiunea trebuie să crească, Rusia trebuie să înceteze războiul din Ucraina.

Toate crimele de război comise de armata rusă în Ucraina trebuie cercetate minuțios și România va sprijini acest demers", a afirmat Iohannis.