Incidentul șocant a avut loc în regiunea Transcarpatia, în clădirea consiliului satului Keretsk. Inițial, oficialul a intrat liniștit în cadrul ședinței unde se țineau discuții aprinse, s-a sprijinit de ușă și nimic nu părea să anunțe evenimentele ce vor urma. Cu toate acestea, odata cu escaladarea discuțiilor, omul a scos mai multe grenade din buzunar și a început să le arunce în sală, provocând panică.

Potrivit autorităților, 26 de persoane au fost rănite, dintre care șase sunt în stare gravă. Oamenii legii au fost chemați imediat la fața locului. Apelul disperat a venit din partea unei femei care urmărea ședința online. Poliția nu știe ce l-a făcut pe oficial să recurgă la acest gest.

