VIDEO Germanii au ieșit în stradă să protesteze față de restricțiile anti-coronavirus, fără măști și fără distanțare

Protestatarii susțin că restricțiile le încalcă drepturile și libertățile. Potrivit autorităților, printre cei 17.000 de manifestanți adunați s-au regăsit libertarieni, loialiști constituționali și activiști anti-vaccinare, relatează Reuters. Au fost și unii manifestanți de extremă dreaptă, care purtau drapelul imperial al Germaniei cu alb, negru și roșu.

Protestatarii au dansat și au cântat „Suntem oameni liberi!”, adaptat melodiei „We Will Rock You”, a trupei Queen, au purtat pancarte inscripționate cu mesaje ca „Facem zgomot pentru că ne furați libertatea!” și „Gândiți! Nu purtați o mască!”. Cei mai mulți au strigat pentru „libertate” și „rezistență”, strigând „Pandemia de coronavirus este cea mai mare teorie conspiraţionistă”.

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108



A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq