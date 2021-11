Gabriela Firea l-a criticat pe actualul primar al Capitalei, într-o postare pe Facebook. Ea a cerut anularea biletelor contra-cost la intrarea de la Târgul de Crăciun.

"În calitate de senator al cetatenilor din Bucuresti, solicit primarului general sa anuleze de îndata taxa de intrare de 7 lei pentru accesul in Targul de Craciun, aplicata inclusiv copiilor peste 12 ani! Sa puna la dispozitie suficiente bilete care se pot procura on-line, pentru a evita aglomeratia de la intrarea, unde se taie bilete, ca in vremuri de trista amintire. Nicaieri in lume nu se impune taxa de intrare in targurile de Craciun!

Parca se clama digitalizarea, transparenta! Vorbe in vant!

Domnule primar fara inima, ati scumpit biletul pentru transportul in comun, ati scumpit agentul termic, acum scumpiti si bucuria Craciunului?

Ce faceti cu banii primiti de la Guvern, din taxele platite de cetateni?

Santierele sunt inchise, nu testati in scoli si institutii, nu ati demarat licitatia pentru inlocuirea conductei vechi de termoficare, pentru a folosi fondurile europene obtinute de mine si echipa mea.

În afara de propaganda ieftina si acuzatii ridicole in legatura cu “greaua mostenire”, cu ce va ocupati, in putinele momente cand va exercitati atributiile de primar?", a scris Gabriela Firea pe Facebook.