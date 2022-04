"Odesa: cinci ucraineni ucişi şi 18 răniţi. Iar aceştia nu sunt decât cei care au fost găsiţi în acest stadiu. Potrivit tuturor aparenţelor, bilanţul va fi mai mare", a indicat pe Telegram Andrii Ermak, precizând că printre cei ucişi figurează şi un "bebeluş de trei luni", potrivit Agerpres.

Rachetele au fost lansate de pe Marea Caspică, a raportat Comandamentul aerian „Sud”.

Una dintre rachete a lovit o clădire rezidențială de 16 etaje și a provocat un incendiu la etajele 4 și 5.

2 rachete de croazieră au lovit o instalaţie militară şi alte două- clădiri rezidenţiale din Odesa, port la Marea Neagră. Alte două rachete (aparent X555 sau X101) au fost distruse de sistemul de apărare antiaerian, a anunţat comandamentul operativ "Sud" al forţelor armate ucrainene.

Aftermath of the Russian strike in Odessa this afternoon. Per the Ukrainian SES-



“On April 23, at about 2:35 p.m., in the Kyiv district of Odessa, as a result of an enemy [strike], munitions hit a sixteen-storey residential building… pic.twitter.com/lkmxfGDd66