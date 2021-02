Dosarul a fost trimis în judecată în anul 2018, iar în acest moment se află în faza cercetării judecătorești, ceea ce înseamnă că sunt audiați martorii.

Dosarul vizează trecerea ilegală a unor părți din insula Belina și Brațul Pavel în administrarea Consiliului Județean Teleorman, în 2013.

Procurorii anticorupţie susţin că aceste operațiuni s-au derulat prin acţiunea concertată a unor persoane cu funcţii publice, ceea ce a făcut posibil ca în doar câteva zile cele două proprietăţi să fie închiriate, tot ilegal, firmei Tel Drum, în spatele căreia s-ar fi aflat Liviu Dragnea. Pentru realizarea transferului de proprietate a fost adoptată o hotărâre de guvern prin care au fost încălcate o serie de dispoziţii legale.

În iunie 2018, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au trimis-o în judecată pe Sevil Shhaideh, o apropiată a lui Liviu Dragnea, acuzată de abuz în serviciu comis în perioada în care a fost secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Victor Ponta, acuzat de Dragnea că este "turnător" în Dosarul "Tel Drum"

În 2018, Liviu Dragnea, liderul PSD de la acea vreme l-a acuzat pe Victor Ponta că, alături de Dan Şova şi Teodor Niţulescu, este denunţător în Dosarul "Tel Drum".

"Turnătorii din dosar îi ştiu. Șova, Ponta, Niţulescu. Am auzit că unii se tot alintă. Să-mi ceară scuze, că eu nu am spus", declara, la acea vreme, Liviu Dragnea la un post TV.

Replica lui Ponta a venit imediat: "Liviu Dragnea a spus din nou că sunt denunţător în dosarul lui. Astăzi depun cerere la DNA să-mi precizeze dacă am calitate de martor sau de denunţător. Dacă Dragnea aduce un denunţ al meu, eu azi îmi dau demisia din Parlament şi aţi scăpat de mine, dar dacă aduc eu hârtie că am dat declaraţie de martor, nu mai e chestiune de scuze, va trebui să îşi dea demisia din PSD şi din Parlament. Nu am depus în viaţa mea niciun denunţ penal, nici împotriva domnului Dragnea, nici a nimănui. Ori eu sunt denunţător, ori domnul Dragnea este cel mai mare mincinos din istoria politicii româneşti. Dacă a minţit, trebuie să răspundă pentru asta, pentru că toată România depinde de minciunile domnului Dragnea."

Întrebat de jurnalişti dacă la audierile de la DNA a spus că Tel Drum îi apaţine lui Dragnea, Ponta a răspuns: "Nu, nici vorbă, eu am spus doar că am fost pe lacul Belina".