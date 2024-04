„Nu mă răzgândesc ușor, de felul meu. Am spus foarte clar că am o simpatie personală pentru Piedone pentru că eu îl consider ca o victimă total colaterală a Colectiv. Adică, nu știu, probabil că ar fi vrut să mă ancheteze sau să mă aresteze pe mine, dar nu eram în țară. Culmea, nu eram în țară atunci când s-a întâmplat, era destul de dificil. Dar, e foarte clar că primarul de sector nu avea absolut nicio responsabilitate juridică. Și o spun mereu ca să înțeleagă toată lumea. Dacă, doamne ferește, era Colectiv la Cluj sau la Sibiu, nu cerea nimeni să fie arestat Boc sau Iohannis. Nu era treaba lor. Deci, din punctul ăsta de vedere, am o simpatie personală. Mai departe, dincolo de simpatia personală, cred că a fost un foarte bun primar la Sectorul 4, întâi... adică Băluță, care e foarte bun ca primar, a continuat multe dintre proiectele lui Piedone. Și la Sectorul 5. Cred că se pricepe la meseria asta, mai mult decât alții. Am o părere foarte bună și despre domnul Cîrstoiu, dar e clar că, în ce privește experiența de administrație publică, Piedone are un avantaj categoric.”, a declarat Ponta la Realitatea PLUS.

Ponta a comentat și situația alegerilor prezidențiale.

„Eu cred, eu cred că domnul Ciolacu a învățat foarte mult din experiența Năstase și Ponta. Care amândoi, lumea zice 'vai ce buni premieri au fost' și în turul doi au apărut niște voturi, milioane de voturi, să nu iasă Năstase sau să nu iasă Ponta. Deci, din punctul ăsta de vedere, apreciez, să zic, prudența sa. Și eu, eu aș fi rămas prim-ministru dacă era așa, pe ce îmi doream eu. Deci nu asta e problema. Problema este într-adevăr că e prima dată când mai sunt câteva luni și nu știm cine va fi președinte, că nu știm de fapt pe cine dorește domnul Iohannis președinte și unde merge domnul Iohannis, pe ce funcție, pe ce bani europeni sau mondiali.”

„Domnul Iohannis, sau mă rog, oamenii din jurul său, reușesc să controleze foarte strict și candidaturile și deciziile politice interne.”

„Eu nu mă pot întoarce în PSD cât timp nu pleacă domnul Iohannis.”

„Eu nu dau șanse candidaturii la NATO, dar probabil că va fi comisar european, poate chiar vicepreședinte al Comisiei.”