Iohannis, despre Ponta: Va fi pur si simplu retras din viata politica. Este parerea mea nu am nicio dovada. Ceea ce inseamna ca va pierde si sefia Guvernului? Cariera politica a domnului Ponta se va termina pe 16 noimebrie.

Victor Ponta a fost pus sub urmărire penală în dosarul Turceni Rovinari pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor, fapte pe care le-ar fi săvârșit în perioada în care era avocat. A fost momentul în care președintele Klaus Iohannis i-a cerut public demisia lui Victor Ponta spunând că este o situație imposibilă pentru România ca premierul să fie învinuit de fapte penale. Ponta i-a replicat la vremea respectivă președintelui că numai Parlamentul poate să îl demită.

Iohannis: Dl Ponta s-a folosit de influenţa pe care o are din calitatea de prim-ministru şi a solicitat majorităţii parlamentare să nu încuviinţeze urmărirea penală. Parlamentul a executat ordinul.

În plin scandal, Victor Ponta a plecat în Turcia pentru o intervenție chirurgicală. A revenit în țară după aproximativ o lună, iar la doar cîteva zile a transmis o scrisoare social democraților, postată și pe contul său de Facebook, în care anunța că nu va mai ocupa nicio funcție de conducere în PSD până când își va dovedi nevinovăția.

La scurt timp are loc tragedia de la Colectiv, iar Victor Ponta își depune mandatul de premier la presiunea străzii. Doi ani mai târziu, Victor Ponta a fost achitat în dosarul Rovinari.

Crin Antonescu, fost lider al PNL, a fost unul dintre cei mai vocali liberali și fără doar și poate, multe dintre declarațiile lui au deranjat de-a lungul timpului. Probabil unele dintre acestea i-au și atras retragerea totală de pe scena politică românească.

Timp de peste 5 ani, începând din 2009, Crin Antonescu s-a definit drept viitorul președinte al României. Lider PNL și unul dintre cei mai buni oratori ai politicii românești, avea șanse mari de reușită.

Speranțele i s-au năruit când, un sondaj realizat de PNL pentru prezidențiale l-a situat, total neașteptat, la coada clasamentului cu un punctaj extrem de mic. Klaus Iohannis i-a luat locul în competiția pentru Cotroceni, iar Antonescu a susținut că într-o discuție privată Iohannis a negat că ar avea asemenea aspirații.

Crin Antonescu: Mâhnit, asta e cuvântul. Nu frustrat, mâhnit. Aceea ca nu vorbim clar, doi oameni care am avut o relatie cristal, am spus hai sa simplific pentru ca eram intr-o situatie delicata si am si anuntat atunci ca renunt la candidatura la presedintie.

În spatele unui om despre care stim putine lucruri. Eu stiu mai multe. Decat altii. Cei mai multi oameni nu stiu. Eu chiar asta stiu: ca e un om care vorbeste putin, dar gandeste cat vorbeste.

Antonescu ar fi avut chiar o "premoniție" în ce-l privește pe Victor Ponta și i-a dat un sfat.

CE I-A SPUS ANTONESCU LUI PONTA DESPRE IOHANNIS

"I-am spus la plecare (n.r. - ruperea USL): Vezi, nu vrei să-l pui pe Iohannis vicepremier. Cine știe ce altceva va ajunge Iohannis și s-ar putea să te coste și mai mult decât faptul că nu l-ai pus vicepremier'", a spus Crin Antonescu în 2014 într-un interviu acordat jurnaliștilor de la dcnews.ro.

SURSA: DCNEWS

Încet, încet, Crin Antonescu a rămas în afara cercului. A încercat să intre în competiție pentru un loc de europarlamentar. Potrivit presei, ar fi fost convins să se retragă de pe liste chiar de Ludovic Orban, atunci, mâna dreaptă a lui Klaus Iohannis. În schimb, i-a fost oferit un loc eligibil soției lui Crin Antonescu, Adina Vălean.

Crin Antonescu s-a retras complet din viața publică, iar azi, la 60 de ani este casnic.

Liviu Dragnea, fost lider PSD și fost președinte al Camerei Deputaților a fost condamanat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu. A fost eliberat în vară, iar atunci a afirmat, că șeful statului s-ar fi aflat în spatele unor acțiuni, pe care le-ar fi “comandat” pentru a-l sancționa pe Dragnea. Asta, după ce Liviu Dragnea a acordat un interviu din penitenciar pentru Realitatea TV.

DRAGNEA, ACUZAȚII DUPĂ INTERVIUL LA REALITATEA TV

„Am avut aprobarea penitenciarului pentru interviul la Realitatea, am avut acces, mi s-a pus la dispoziţie toată tehnica penitenciarului, ora a fost stabilită de penitenciar. (…) Cei care conduc penitenciarul Rahova astăzi trebuie să dea socoteală pentru toate abuzurile pe care le-au făcut (…). La mine a fost o comandă de sus, a fost o comandă foarte clară. Flavia (n.r. – avocata Flavia Teodosiu) mi-a spus că i-a spus Predoiu, când era ministrul Justiţiei, până să vină Stelică ăsta la Justiţie, că totul vine de la Iohannis”, a spus Dragnea imediat după eliberarea sa din penitenciar.

SURSA: EVZ.RO

Afirmația lui Dragnea a fost imediat dezmințită de fostul ministru Cătălin Predoiu.



PREDOIU REACȚIONEAZĂ LA ACUZAȚIILE LUI DRAGNEA

"E o declaraţie incorectă, nu am fost interesat şi nu am făcut comentarii legate de niciun dosar al vreunui deţinut al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cel al lui Liviu Dragnea”, a scris Cătălin Predoiu pe contul de Facebook.

SURSA: FACEBOOK

Până să fie condamnat, Liviu Dragnea se considera hăituit, iar în fața jurnaliștilor a avut o ieșire nervoasă.

Și Călin Popescu Tăriceanu a susținut într-un interviu televizat că președintele Klaus Iohannis ar fi încercat să-l înlocuiască de la şefia Senatului.

CE SPUNE TĂRICEANU DESPRE IOHANNIS

„Mie nu mi-a solicitat preşedintele demisia, dar am aflat că domnia sa a încercat să găsească o soluţie prin care să mă îndepărteze de la preşedinţia Senatului. Lucrul ăsta înseamnă de fapt nimic altceva decât încercarea de consolidare a puterii preşedintelui, prin formulele pe care le cunoaştem deja: Guvernul meu şi ar fi urmat şi Parlamentul meu", a spus Tăriceanu într-un interviu la România TV.

SURSA: România TV

Ludovic Orban a pierdut președinția Partidului Național Liberal, și-a dat demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților și a anunțat că în curând va demisiona și din Partidul Național Liberal căruia i-a fost membru 30 de ani și președinte 4 ani.