"S-a întâmplat când veneam de la muncă, pe 5 decembrie, la ora 21:30. Am fost atacată din spate, nu i-am simțit prezența. Eram îmbrăcată gros, era frig afară și a îngercat să mă tragă pe un teren viran de lângă bloc (...) Am fost la poliție, unde am aflat că sunt mai multe cazuri. Nu îmi e rușine. Nu mi se pare normal ce se întâmplă. Sper ca toată lumea care trece prin așa ceva să vorbească și să se stopeze astfel de cazuri pentru că nu este ok", a povestit fata, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Ea a precizat că deși nu a văzut ca agresorul să aibă la el un obiect care să îi pună viața în pericol, cum ar fi -s pre exemplu - un cuțit, a fost amenințată verbal în acest sens. "M-a amenințat (...), a spus că dacă țip mă va tăiat, dar nu pot spune că am simțit acel obiect. (...) Nu mi-a fost ușor să îl identific. Am încercat să întorc capul, dar nu m-a lăsat, m-a ținut de gât. L-am recunoscut după statură și după modul cum a acționat".

Întrebată cum a primit vestea arestării agresorului, fata arăaspuns că a văzut mai întâi la știri informațiile și apoi a primit câteva detalii de la poliție.

"Trauma care rămâne există, nu trebuie neapărat (ca agresiunea - n.r.) să se concretizeze cu actul de viol. Agresiunea, în sine, este o traumă. Atât pentru mine, cât și pentru părinții mei (...) să vezi o mamă, un tată care să vină în stația de tramvai să mă aștepte de la muncă la o vârstă la care nu ar trebui să depinzi de cineva, să rămâi cu amintiri de acest gen, asta nu este ok", a mai spus tânăra.