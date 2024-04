”În cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Director al Forumului Democrat al Germanilor Sibiu din 05 aprilie 2024 s-a hotărât excluderea doamnei Corina Bokor din rândul membrilor F.D.G.S. precum şi retragerea sprijinului politic al formaţiunii, atât pentru funcţia de consilier local cât şi pentru cea de viceprimar”, a anunţat, vineri, FGDR, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a precizat că grupul F.D.G.R. din Consiliul local al Municipiului Sibiu va iniţia procedura de înlocuire a Corinei Bokor din funcţia de viceprimar, propunerea F.D.G.S. pentru ocuparea acestei funcţii fiind Helmut Lerner.

Preşedintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, a anunţat, în 3 aprilie, pe Facebook, că viceprimarul Sibiului Corina Bokor se alătură echipei PSD.

”Este o onoare pentru mine să mă alătur unei echipe foarte dinamice şi dornice să dezvolte Sibiul! Am fost şi sunt o persoană implicată. Am văzut aceeaşi implicare şi la colegii social-democraţi şi de aceea am decis să mă alătur tinerei echipe a PSD Sibiu. În cei 12 ani în care am fost consilier local şi viceprimar al municipiului Sibiu am muncit şi mi-am dat toată silinţa pentru a realiza proiecte importante pentru sibieni. Doresc să-mi împărtăşesc experienţa cu colegii social-democraţi, să pun la dispoziţia echipei din care fac parte toată experienţa dobândită în cariera mea, astfel încât să-mi duc proiectele la bun sfârşit şi să realizăm împreună noi proiecte, pe care sibienii le aşteaptă de la aleşii locali”, a transmis atunci Corina Bokor.

Statutul FDGR – formaţiune a etnicilor germani – i-ar fi permis Corinei Bokor să fie membru şi al PSD, aşa cum s-a întâmplat cu Klaus Iohannis în 2013.

Iohannis a condus FDGR, în perioada 2002 – 2013, iar în februarie 2013 a devenit membru PNL şi prim-viepreşedinte. Ulterior, a preluat funcţia de preşedinte al PNL.

El a rămas membru al FGDR, însă a demiosionat din funcţia de preeşdinte şi din forurile de conducere ale formaţiunii.

La prima candidatură pentru funcţia de preşedinte al României, FDGR a transmis ”susţinerea totală” pentru Iohannis şi a recomandat membrilor şi simpatizanţilor să-l voteze.