Vicepreședintele Comisiei Europene, în izolare la domiciliu. Acesta a intrat în contact cu o persoană depistată pozitiv la coronavirus

Politicianul a precizat că va lucra de acasă în așteptarea rezultatului testului. De asemenea, Timmermans va respecta și întreaga perioadă de carantină. Vicepreședintele Comisiei Europene ar fi trebuit să participe azi la ședința Comisiei pentru Mediu din Parlamentul European. În noua situație, cel mai probabil că Timmermans se va conecta online la această întrunire.

After a close contact tested positive for #Covid19, I am self-isolating and working from home. I will stay there, awaiting necessary testing and completing the required quarantaine period.