Vicepremierul Raluca Turcan: "Angajament PNL: niciun copil nu va fi lăsat în urmă!”

"Angajament PNL: niciun copil nu va fi lăsat în urmă!

Astăzi, împreună cu ministrul educației, Monica Anisie, am avut ocazia să ne consultăm cu o parte dintre organizațiile din societatea civilă care implementează programe educaționale pentru copiii din medii defavorizate. Am căutat, la firul ierbii, să aflăm cum putem ajuta să creștem accesul și participarea acestor copii la o educație de calitate.

În ultimele luni societatea civilă s-a implicat exemplar în sprijinirea autorităților statului de a-i ajuta pe cei mai vulnerabili dintre noi. Această implicare a demonstrat că statul nu a fost singur în efortul de a nu-i lăsa pe acești copii în urmă.

Organizațiile au prezentat programele pe care le-au implementat și au propus soluții care pot contribui la reducerea decalajului în învățare și creșterea accesului și participării la educație de calitate.

Iată câteva dintre ideile și soluțiile propuse:

Elevii din zonele defavorizate au nevoie de profesori bine instruiți și motivați, de programe educaționale unitare și de o abordare a problemelor la nivel de sistem;

Educația digitală trebuie să acorde o atenție deosebită celor mai vulnerabili copii (copiii romi și copiii cu dizabilități) pentru a preveni adâncirea lacunelor de echitate;

Măsuri integrate care să adreseze dimensiunea socială, educațională și de sănătate;

Educația digitală trebuie să includă echipamente, aplicații și resurse, dar și dezvoltarea competențelor digitale;

Cu toate că am guvernat într-o perioadă de criză și cu foarte multe presiuni, PNL a reușit să rezolve o serie de probleme care au fost amânate de prea multe guverne.

Astfel, în ultimele luni:

Am acordat transport GRATUIT pentru toți elevii, pe toate mijloacele de transport;

Am alocat fonduri pentru cumpărarea a 250.000 de tablete conectate la internet;

Am alocat bani pentru programul-pilot ”Masă la Școală”;

Am alocat 30 de milioane de euro pentru un proiect susținut din bani europeni prin care pot fi ajutați copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;

Am pus bazele Masteratului Didactic pentru a forma din această toamnă 400 de cadre didactice;

Am pregătit documentația de proiect, pentru a putea oferi în scurt timp, din bani europeni, programe de tip After-School.

Viitoarele noastre acțiuni vor fi coordonate cu reprezentanții societății civile și vom veni în întâmpinarea nevoilor reale ale societății, mai ales acolo unde criza COVID a adâncit anumite inechități sociale.