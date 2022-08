Premierul Nicolae Ciucă a anunţat că Guvernul aprobă în ședința de vineri, Ordonanţa de Urgenţă prin care se majorează plafonul total al garanţiilor pentru programul IMM Invest Plus cu peste 10 mliarde de lei.

“În ceea ce priveşte fondul de investiţii de la bugetul de stat prin rectificarea bugetară am crescut Fondul pentru investiţii, a ajuns la 91 de miliarde de lei. Este angajamentul nostru pentru stimularea investiţiilor şi pentru stimularea mediului privat. Astăzi vom aproba o ordonanţă de urgenţă prin care ne propunem să facilităm accesul investitorilor la finanţare prin majorarea plafonului total al garanţiilor pentru programul IMM Invest Plus cu peste 10 miliarde de lei”, a declarat Nicolae Ciucă, vineri, la începutul şedinţei de Guvern.

Proiectul OUG pentru modificarea schemei pentru IMM Invest Plus AICI

Ministrul de Finanțe - Adrian Câciu a declarat, la începutul ședinței de guvern, că „este evident că e necesar ca economia să primească stimuli şi pe partea a doua a anului, pentru că am văzut ce a însemnat curajul de a da banii în economie şi în primul semestru, când rezultatele economice nu au întârziat să apară”.

„Având în vedere şi succesul programului IMM Invest Plus, cu toate sub programele sale, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Agro Invest, am considerat necesar, dar şi din discuţiile cu operatorii economici, să propunem suplimentarea acestui program pentru a asigura finanţare şi partea a doua a anului.

Pentru că aceşti bani se vor duce în investiţii, mai ales în zona de producţie, procesare, vor ajuta şi partea de sector de construcţii, unde avem de recuperat partea de începutul anului, când au fost o serie de distorsiuni pe piaţă datorată creşterii preţurilor la materiale de construcţii.

Acesta este suportul pe care statul îl duce în economie, economie care cu siguranţă va întoarce rezultate pozitive către ceea ce înseamnă Produsul Intern Brut şi pentru ceea ce înseamnă menţinerea locurilor de muncă sau dezvoltarea pe orizontală a relaţiilor comerciale”, a mai spus ministrul Adrian Câciu.

„Este angajamentul nostru pe care ni l-am luat în discuțiile cu mediul de afaceri și sper ca prin aceste măsuri să putem să continuăm să sprijinim. Este singura noastră solutie in momentul de fața sa mentinem economia in echilibru și să asigurăm creșterea economică și a veniturilor la bugetul de stat”, a adăugat premierul.