„Consumul de alcool nu este recomandat sub nicio formă din punct de vedere medical și nu are beneficii. Vorbim de consumul cronic și repetat. (...) În general, când vorbim de o activitate medicală, un tratament, o vaccinare, este bine să nu consumăm băuturi alcoolice. Se pot întâmpla o serie de evenimente care să fie legate de consumul de alcool și cred că lucrurile nu trebuie amestecate. Este important când ne prezentăm la medic să nu fim totuși sub influența alcoolului”, a declarat coordonatorul campaniei de vaccinare.”, a afirmat Gheorghiţă.