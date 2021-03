În România, campania de vaccinare continuă inclusiv cu serul controversat, în condițiile în care, în alte țări, acest vaccin a fost oprit temporar. Astăzi, Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) va decide soarta vaccinului AstraZeneca.

"Din punctul meu de vedere, medical și profesional, nu cred că un lot are o problemă. Dacă un vaccin are o problemă, are tot vaccinul, prin natura lui. Din punct de vedere procedural, în momentul în care înregistrezi mai multe evenimente adverse dintr-un anumit lot, este obligatoriu să ridici un semnal de siguranță, să carantinezi acel lot până se face o analiză a criteriilor de calitate, până se investighează. Având în vedere că la nivel european au fost înregistrate evenimente adverse din mai multe loturi, varianta să fie un lot implicat este puțin probabilă", afairmat Gheorghiță, la un post TV.