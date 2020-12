Val de PROTESTE în ultima zi din an. Polițiștii și grefierii, așteptați în fața sediului MAI

Un val de proteste are loc chiar in ultima zi din an. Vorbim despre politistii, care protesteaza in fata sediului MAI, nemultumiti fiind ca salariile nu vor creste in 2021.

Protestul este programat sa inceapa la ora 10, iar pana in prezent 50 de persoane sunt adunate in fata sediului institutiei. Vorbim despre reprezentanti ai sindicatului Europol, dar sunt asteptati sa participe la protest si cei de la Rutiera.

Oamenii sunt nemultumiti de OUG care prevede inghetare salariilor in sistmul bugetar la nivelul din decembrie 2020.

Va reamintim ca ieri a existat si o intalnire a reprezentantilor sindicatului Europol cu ministrul de Interne, Lucian Bode. Desi minsitru a promis ca va incerca sa gaseasca o solutie acestei probleme, dar iata ca OUG a fost adoptata.

Protestul politistilor ar urma sa dureze doua ore, respectiv pana in jurul pranzului, cu o limita de 100 persoane.

Si grefierii ar urma sa protesteze astazi, insa pana in prezent acestia nu au ajuns in fata sediului Ministerului de Interne.