Ianuarie 2020 - Președintele promulgă legea



Scandalul dublării alocațiilor începea în 2020. Atunci, președintele Klaus Iohannis promulga legea trecută de parlament care prevedea dublarea alocațiilor. Dacă legea s-ar fi aplicat, atunci alocația pentru un copil mai mare de 2 ani ar fi ajuns la 300 de lei. Aproape simultan, însă, Guvernul anunța că nu are bani suficienți pentru o astfel de măsură. Impactul bugetar calculat la vremea respectivă ajungea la aproape jumătate de procent din produsul intern brut, sau aproximativ 8 miliarde de lei. Soluția găsită? Măsura se amână până în a doua jumătate a anului.



Iulie 2020 - A doua soluție: creșterea etapizată



După rectificarea bugetară, guvernanții au ajuns la concluzia că... nu au suficienți bani oricum. Așa că s-a mers pe creșterea etapizată. Triumfător, Guvernul anunța că de la 1 septembrie 2020, copiii urmau să primească o alocație mărită. Nu mult, ci cu 20%, față de 100%, cât ar fi trebuit.



2023 - Alocația tot nu a ajuns la valoarea promisă



Deși guvernanții stabiliseră un plan clar pentru creșterea sumelor, alocația nu a mai ajuns la valoarea promisă nici măcar acum. Anul acesta, copiii între 2 și 18 ani primesc de la stat 243 de lei pe lună. Cu 57 de lei mai puțin decât s-a promis. Adică 684 de lei pe an care rămân la buget.



Peste 1000 de părinți se luptă încă din 2020 în instanță pentru a recupera banii de la stat și pentru a forța mâna celor din guvern să plătească sumele trecute în lege. Asta după ce, la aproape jumătate de an de când legea care dubla alocațiile era promulgată de președinte, Cristian Vasilcoiu, la vremea respectivă Consilier al secretarului Camerei Deputaților, critica guvernul condus de Ludovic Orban și îi îndemna pe părinți să se alăture unui proces colectiv.



2020: Cristian Vasilcoiu, îndemn la un proces colectiv



Parlamentul a decis ca alocațiile copiilor să fie dublate de la 1 ianuarie 2020. Ce voiam să vă spun: tocmai am vorbit cu un avocat (...) și vreau să dau în judecată Guvernul Orban-Cîțu și să solicit banii, retroactiv, pentru cei doi copii ai mei, începând cu data de 1 ianuarie! Nu e vorba neapărat de bani, ci de respectarea legii, ceea ce PNL nu face!Se poate face un proces colectiv! Cine mai vrea să se bage va primi datele de contact ale avocatului! (Sursa: Facebook)



Contactat de jurnaliștii Realitatea PLUS, Cristian Vasilcoiu, între timp devenit Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale, nu a vrut să comenteze public informația. Totuși, a transmis că, între timp, s-a retras din proces.