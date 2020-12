Vaccinul anti-covid a ajuns la Institutul Cantacuzino, din București

Primele 10.000 de doze au intrat ieri în țară la prânz, transportate într-un camion frigorific care a parcurs peste 600 de kilometri. Prima persoană vaccinată va fi un cadru medical din prima linie în lupta cu pandemia.

Acolo au ajuns și premierul Florin Cîțu, ministrul Sănătății, Vlad Vociulescu, și șeful DSU Raed Arafat.

Vaccinul Pfizer-BioNTech a ajuns în țara noastră. Cei de la Institutul Cantacuzino au grijă să fie depozitat în cele mai stricte condiții.

Cele 10.000 de doze vor fi livrate astăzi către centrele de vaccinare din țară. Iar mâine, 27 decembrie, va fi imunizat primul român.

"In momentul in care ajunge in depozit la noi, urmeaza procesele de receptie, dupa care va fi depozitat in congelatoarele noastre la temperaturi foarte joase, de minus 75 grade, ulterior acestui proces va urma procesul de livrare catre centrele regionale din tara din cadrul spitalelor militare iar necesarul de doze de vaccin care va fi administrat pacientilor va fi gestionat de catre Centrele de Vaccinare din tara. Transportul se va realiza cu structuri din cadrul MApN in conditii controlate de temperatura si conditii de siguranta maxima", a spus Janina Varodin, farmacist la Institutul „Cantacuzino”, Centrul Național de Stocare a vaccinului COVID-19.