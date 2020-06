"Vaccinarea reduce riscul de a face maladii, în special forme grave", spune Horațiu Moldovan

"Sustinem, in general, activitatea de vaccinare. Datorita politicii de vacinare, care s-a aplicat de-a lungul anilor, au disparut mari focare. Este foarte bine sa ne vaccinam pentru ca vaccinarea reduce riscul de a face maladii, mai ales forme grave", a spus secretarul de stat.

Recent, Horatiu Moldovan explica ca, in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei, "stiinta trebuie sa prevaleze". "Sunt realitati stiintifice care demonstreaza ca maladii cuplite au disparut de-a lungul timpului, incepand cu medicul generalist Edward Jenner, in anul 1796 (cand a fost descoperit primul vaccin impotriva variolei -n.r.). Un pas inapoi este de neacceptat sa facem. Trebuie sa privim evolutia in sensul ei protectiv pentru civilizatie", a afirma Moldovan.