Va crește prețul la gaze la la 1 iulie? Ministrul Economiei a făcut anunțul

„Nu a crescut nici prețul la energie electrică, nici la gaze naturale. Practic, noi am reușit să punem lucrurile pe făgașul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale și 31 decembrie pentru energia electrică. De ce așa? Ca să nu avem o problemă de fluctuație de preț pe această perioadă de iarnă, iar celor care spun că după 1 iulie va crește prețul la gaze le spun că se înșală.

E exclus, după părerea mea, ca de la 1 iulie să crească prețul la gaze naturale, în condițiile în care România acum are cele mai mari stocuri de gaze naturale în depozite. Iarna, ele vor fi scoase, dar peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze vor rămâne în depozite. Asta înseamnă că vor trebui scoase vara. Dacă nu, costul lor va crește din cauza taxei de înmagazinare care va trebui iar plătită pentru anul următor. Piața va fi inundată de gaze. Asta înseamnă ofertă mai mare, deci prețul la gaze naturale nu va crește, ba chiar cred că va scădea”, a explicat Virgil Popescu, pentru B1 TV.

Ministrul Economiei a mai spus că OUG 114, dată de vechea guvernare scoial-democrată, a fost „o ordonanță cu dedicație pentru furnizori, pentru lanțul intermediar și în detrimentul producătorilor și consumatorilor”.