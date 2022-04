Președintele Comsiei Europene a anunțat o echipă comună cu Ucraina pentru anchetarea crimelor de război ale Rusiei și crimele împotriva umanității comise de soldații ruși în numeroase orașe din care aceștia au plecat. În acest moment au fost inițiate discuții între Eurojust și Curtea Penală Internațională după masacrul de la Bucha.

Anunțul a fost făcut de Ursula von der Leyen după convorbirea telefonică avută cu președintele Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a fost luni în Bucha pentru a vedea masacrul făcut de ruși - FOTO.

UE a anunțat că pune la dispoziția autorităților ucrainene expertiza, sprijinul agențiilor sale de cooperarea judiciară în materie penală - Eurojust și Europol.

Ursula von der Leyen a menționat că l-a însărcinat pe comisarul pentru justiție, Didier Reynders, să urmărească și să ia legătura cu procurorul general ucrainean, iar Executivul european va oferi „tot sprijinul tehnic și financiar necesar pentru toate investigațiile conduse de UE”.

I spoke with President @ZelenskyyUa about the atrocious murder of civilians in Bucha and elsewhere in Ukraine.



The EU is ready to send Joint Investigation Teams to document war crimes in coordination with the Ukrainian Prosecutor General.@Europol and @Eurojust will support.