Volodimir Zelenski a anunțat că a obținut susținerea lui Viktor Orban pentru statutul Ucrainei de candidat la UE și l-a invitat pe premierul Ungariei la Kiev. Premierul ungar este cunoscut pentru poziția sa pro-Putin, apropierea față de Rusia și refuzul de a vota sancțiunile economice comunitare pentru invazia din Ucraina.

Președintele Zelenski a avut prima sa convorbire cu premierul Ungariei de la declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În cele patru luni de război, între cei doi a existat un schimb de replici tăioase pe subiectul sancțiunilor economice impuse Rusiei, întârziate de Orban.

La finalul discuțiilor cu Zelenski, premierul Viktor Orban a anunțat că susține acordarea statutului de țară candidată la UE Ucrainei, a scris a anunțat Zelenski, pe Twitter.

“Am avut o conversație fructuoasă cu premierul ungar Viktor Orban”, a anunțat Volodimir Zelenski, care s-a declarat „recunoscător” și i-a mulțumit acestuia pentru “sprijinul acordat suveranității Ucrainei și pentru adăpostirea ucrainenilor în timpul războiului”.

Un alt subiect sensibil agreat de cei doi a fost cel al dezvoltării cooperării în sectorul energiei, după ce al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, cu embargoul petrolier, a trecut de Ungaria doar după ce i-a fost acordată o excepție.

“L-am invitat (n.r. – pe Viktor Orban) să viziteze Ucraina”, a conchis Zelenski, după o serie de mai multe convorbiri cu lideri europeni, între care președintele Lituaniei și prim-miniștrii Danemarcei, Portugaliei și Slovaciei.

