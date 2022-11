Așa arată unitățile de primiri urgențe din toate spitalele din țară. Numărul cazurilor de viroze a explodat, iar în multe unități toate secțiile sunt pline. La Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală sunt zilnic aproximativ 400 de prezentări.

„Avem o problemă cu fetița, are 14 ani. Are o gastrită, am venit la urgențe de vreo 4 ore și nu sunt locuri pentru internare pentru o simplă analioză. Sunt multe cazuri de viroze”, a spus o mamă.

„Există un număr mare de pacienți, fie copii, fie adulți, care se prezintă cu manifestări de viroze respiratorii. Dacă nu vom trata la timp o infecție bacteriană, atunci aceasta va ajunge la complicații”, a spus Carmen dorobăț, medic infecționist.

Doctorii spun că în acest sezon s-a răspândit un virus care afectează sistemul respirator. Primele simptome sunt durerile de gât, febra și nasul înfundat. Virusul poate provoca otite, bronşiolite și chiar pneumonii.

„Se manifestă prin tuse și nas înfundat, îi curge nasul. Acum avem o durere de ureche. Simptomele au persistat cam o săptămână”, a spus altcineva.

Situația s-ar putea agrava însă din cauza lipsei de medicamente esențiale.

„Au dispărut și cele antitusive, cele expectorante pentru copii. Au dispărut analgezicele primele, anti inflamatoarele, antibioticele pentru copii, acum este o lipsă și de siropuri cu substanțe active fluidizante sau cele care sunt anti tusive calmante pentru copii”, a spus Beatrice Speteanu, farmacist.

Potrivit Agenției Naționale a Medicamentului, numai în ultima lună au dispărut din farmacii 20 de tipuri de medicamente atât pentru adulți cât și pentru copii. Mai mult decât atât, unii producători spun că întâmpină dificultăți în livrare din cauza faptului că cererea a crescut în ultima lună.

La nivel național au fost raportate aproape 80 de mii de infecții respiratorii.