Zeci de pompieri au intervenit pentru a stinge focul și au îndepărtat vagoanele cu mărfuri periculoase de cele afectate de flăcări.

O anchetă a fost deschisă pentru a stabili cauzele producerii incidentului. Din fericire nu au fost victime, însă pagubele sunt estimate la 25 de mii de dolari pentru vagoane și 10 mii de dolari pentru o clădire de birouri afectată de flăcările violente.

Train on fire rolls through London, Ontario, Canada.

"Fire crews were called out to the scene of a train fire just before 11 p.m. Sunday night after receiving multiple 911 calls about the eastbound train on fire, going over Oxford Street.



According to London fire, five… pic.twitter.com/BDk75vsdO0