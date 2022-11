Tribunalul Dolj a decis ca lanțul german de supermarket-uri să oprească lucrările de construire până la finalizarea proceselor înaintate de MapN.

Radarul era acolo încă din 1998, iar depozitul a fost ridicat recent, după ce firma a cumpărat un teren de la primarul din Cârcea, acolo unde se află amplasată instalația militară.

Potrivit MAPN, radarul are o capacitate de acoperire de 5km. Clădirea se afla insa la 2 km, mai mult decat atat amplasamentul, in unele zoen are o inaltime de 20 de metri.

Armata a înaintat două cereri la Tribunalul Dolj în care cerea anularea autorizației de construire a noului depozit și sistarea lucrărilor la proiectul demarat de concernul german.

În vară însă, MApN și lanțul german de supermarketuri au ajuns la înțelegere pe care au depus-o în instanță: depozitul rămâne, iar radarul militar să fie relocat. Înțelegerea a fost însă respinsă, pe 20 septembrie de o judecătoare. În ciuda demersurilor făcute de ambele părți de a muta dosarul, litigiile au rămas la aceeași instanță.