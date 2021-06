Un studio boutique cu creatie fotografica contemporana in inima aristocratiei Bucurestiului (P)

Proiectul porneste la drum cu un background si know how international, cu o pozitionare fotografica strategica si un stil de creatie fotografica aparte, cu influente de fotografie fine art, beneficiind de performantele oferite de cele mai noi versiuni ale programelor specializate in content fotografic.

Raluca Florescu, proprietara studioului specializata in fotografie la Institute of Photography, UK vine si cu un background de comunicare si strategie de media care ajuta foarte mult pozitionarea si continutul comunicarii fotografice.

Accentul pus pe prelucrare si editare face ca imaginile create de photoartbyralf.com sa fie mai mult decat o documentare fotografica a subiectului, artworkul performat de photoartbyralf.com este un concept de content fotografic care transpune fotografia in creatie picturala, creind amintiri personalizate si comportamente fotografice gandite pentru a maximiza postura personajelor si pentru a influenta pozitiv realitatea transmisa de aceste fotografii.

Sesiunea foto include consultatiile pe styling pre-sesiune, pana la 5 tinute, diverse set up uri de lumini si fundaluri, acces la garderoba studioului (formata din creatii haute couture, piese vintage, clasice dar si moderne), retouching si editare fotografica si sesiunea foto in sine (in jur de 2h). In timpul sesiunii sunteti ghidati pas cu pas referitor la pozitii, este unul dintre avantajele competitive al studiolui astfel încât să nu aveți nevoie să stiti vreo pozitie sau vreo regulă, este jobul fotografului să se asigure că va realiza cele mai bune fotografii ale dumneavoastra.

Toate fotografiile sunt montate pe passpartout uri 100% calitate de arhiva, garantie a calitatii produselor oferite de photoartbyralf.com

Pretul sesiunii este de 149 euro + colectiile de fotografii. Nu exista obligativitatea de a achizitiona un numar minim de fotografii .

Veti cumpara doar DACA si CE va place foarte mult. Decizia este a dumneavoastra.. Mai mult decat atat, pana la 31 august, pretul sesiunii este creditat pachetului de fotografii ales deci nu se plateste nici sesiunea foto ci doar fotografiile alese.

PhotoArt by Ralf va invita la o sesiune foto individuala sau impreuna cu cei dragi pentru a crea amintiri pe care le veti pretui multi ani de acum incolo.

Informatii si programari pe info@photoartbyralf.com

Mai multe detalii pe photoartbyralf.com