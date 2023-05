Astazi a venit firma care imi furniza gaze si mi le-a oprit si sunt taxat 1600 lei pentru desigilare.

Ca si context, nu mi-a mai venit din decembrie factura la gaz, intre timp ce eu am fost la sediu si am cerut detalii si mi s-a spus ca o sa vina factura in curand iar azi au venit si eu oprit furnizarea. Tot astazi am aflat si motivul pentru care nu am primit facturile: un domn care nu are legatura cu apartamentul si nu il cunosc a facut in decembrie cerere pe site sa pimeasca facturile online prin mail si toate facturile ajungeau la el, noi nestiind de existenta acestora.

La sediu ne-au spus ca nu au ce sa faca si ca trebuie sa platim suma respectiva.

As dori, daca s-a mai intalnit cineva cu o situatie asemanatoare, sa imi dea in sfat,deoarece consider ca nu sunt eu vinovat in toata incurcatura asta. Si nici nu inteleg cum poate face cineva cererea pentru primirea facturii pe mail fara acte doveditoare,” a scris păgubitul pe rețeaua de socializare.

Răspunsurile prmite au fost variate:

„Foarte urata situatie.

Sfat pentru viitor, intotdeauna ceri chestii in scris. Nu ti-a venit factura da-i email si o ceri. Ca altfe se ajunge la situatii dinastea,” a scris un utilizator Reddit.

„Plangere la ANRE

furnizorul trebuie sa certifice identitatea celui care a facut cererea pt facturi online. Daca tu nu ai facut cererea = este vina furnizorului. Circumstanta s-a produs din lipsa lor de diligenta in verificarea identitatii unei persoane,” l-a sfătuit un internaut.

"Pe cine ai supărat?"

"Eu personal pe nimeni, poate proprietarii au supărat pe cineva și m-au prins la mijloc", a răspuns autorul postării.

"Cu alte cuvinte, nu ți-ai făcut cont online la firma la gaz, iar proprietarul anterior încă mai avea locul tău de consum în contul propriu și și-a atașat și alt loc de consum la același cont și a decis că vrea doar factură online.

Acuma trebuie să mergi la sediu, nu știu dacă se poate și la telefon, și să le spui la firma de gaz să dezataseze locul tău de consum de la contul online al proprietarului anterior," a scris un tilizator al rețelei de socializare.