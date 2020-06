Un politician PNL îl laudă pe Ceaușescu, cu poze din perioada cooperativizării, când fostul lider ar fi comis atrocități

„Un preşedinte patriot ! Pe timpul lui sa reconstruit România , am absolvit o şcoala , am obținut o calificare ,am învațat ce înseamnă munca, disciplina, bun simțul şi respectul ! De 30 de ani toate astea s-au transformat minciună, nesiguranță şi a primat doar interesul personal (...)Gânduri bune ,pentru o lume mai bună !”, a scris candiadtul la primăria Dăneasa.

Politicianul a folosit o fotografie a lui Nicolae Ceaușescu în uniformă militară, ceea ce face trimietere la unul dintre cele mai sinistre momente din biografia fostului lider comujnist. În decembrie 1957, Nicolae Ceauşescu a condus unităţile militare care au înăbuşit răscoala ţăranilor din Vadu Roşca, judeţul Vrancea, care se împotriveau colectivizării. El avea grad de general-locotenent de armată, fiind şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei şi adjunct al Ministrului Forţelor Armate.

Ca urmare a comentariilor negative, candiatul a șters sau a restricționat accesul la postare.



Eugen Stania a fost primar în perioada 2000-2012, iar în 2016 a candidat pe listele UNPR.