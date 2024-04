„M-a intrebat daca vreau un ANL, daca sunt interesata, am zis ca da vreau sa stiu despre ce e vorba, am fost la primarie, am depus actele, intram acolo ca si cum eram la mine acasa, angajatii de la primarie nu ziceau nimic”, spune o victimă a pensionarului escroc.

În perioada august-noiembrie bărbatul în vârstă de 64 de ani a reușit să înșele 6 persoane promițându-le că le poate obține locuințe sociale ANL, în schimbul unor sume de bani. Între timp însă acesta a fost reclamat, iar acum se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Concubina bărbatului a spus că nici măcar nu avea habar de ce anume făcea pensionarul.

„Eu am vorbit cu toata lumea sa se redreseze, sa dam banii inapoi treptat doar o singura femeie la ingropat asa. Pleca asa mai putin de o ora si venea acasa, nu l-am vazut, nu mi-am dat seama,

acu se duce la puscărie?”, spune concubina pensionarului.

Românii și bulgarii, cei mai prost plătiți angajați din Europa. Salalariu de 3 ori mai mic decât media UE

Femeia însă recunoaște că își amintește ca bărbatul să fi avut o discuție în luna decembrie a anului trecut cu una dintre femeile care l-au reclamat ulterior.

„Da, ne am intalnit la o cafea, era si sotia lui, acolo i-am dat si banii. Cand am fost la primarie mi au dat un numar de inregistrare, am zis ca nu poate fi teapa”, a mai spus o victimă.

Culmea, celelalte 5 victime care i-au dat bani pentru a obține o locuință ANL sunt cercetate pentru cumpărare de influență.

Cum a reușit un tânăr de 23 de ani să sustragă peste 30.000 euro din contul iubitei. Femeia a alertat poliția