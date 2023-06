"O venit o familie cu o fata, ne-au vizitat, am mers cu ei la restaurant. Erau terorizati de fata, avea 12 ani.



Ce o facut spurcatenia aia?! Manca inghetata si mi-a bagat in tenesi. Eu ma miram unde a disparut inghetata ca ea se uita la mine ca o Satana.

Si zice fata ca se duce la baie. Am simtit ca e timpul sa ma razbun si am zis ca ma duc sa platesc. Am coborat pe scari numai noi eram, am apucat-o de gat, am strans-o tare pana cand s a bulbucat si am ridicat-o pe perete. I-am zis: 'Esti moarta!'", a povestit fostul pastor, potrivit libertatea.ro.