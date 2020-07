Un oraș din inima Moldovei nu mai este condus de nimeni după ce a fost „lovit” de coronavirus și corupție

Dacă cercetările din dosarul de corupție al primarului vor ajunge și la secretarul Primăriei, atunci va fi nevoie de intervenția autorităților județene pentru a numi o conducere interimară la Panciu.

Primarul orașului Panciu, Iulian Nica, este implicat într-un dosar de corupţie și este plasat prin decizia instanței sub control judiciar pentru 60 de zile, din 16 mai 2020. Iulian Nica este acuzat de abuz în serviciu, delapidare, fals, instigare la abuz în serviciu, comise prin intermediul societății Primăriei Panciu, Duspi Serv. Procurorii au estimat că prejudiciul este de aproximativ 370.000 de euro. Nica nu are voie să plece din judeţ, să meargă la sediul primăriei şi sediul societății implicate și nu are voie nici să ia legătura cu ceilalți inculpaţi, suspecţi sau cu martorii din dosar, potrivit deciziei instanței, care nu este definitivă. Social-democratul Iulian Nica este la conducerea orașului Panciu de șase ani, din 1 iunie 2014, în urma alegerilor locale parțiale.

Zilele trecute, viceprimarul Dumitru Huzum şi încă doi angajaţi ai Primăriei Panciu au aflat că s-au infectat cu noul coronavirus şi în prezent sunt internaţi în spital. De asemenea, colegii de serviciu cu care cei trei au intrat în contact au fost trimişi în izolare la domiciliu.

Viceprimarul Dumitru Șerban Huzum a fost internat marți în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență “Sf. Pantelimon” Focșani, fiind infectat cu noul coronavirus, potrivit Monitorul de Vrancea. Viceprimarul s-a simțit rău încă de vineri, când a anunțat că nu se duce la serviciu.

Primăria din Pașcani este închisă de aproape o săptămână, după ce vineri fusese luată decizia de dezinfectare a clădirii.

Secretarul general al Primăriei, Eugen Buleandră, care a preluat conducerea, a anunțat, joi, că municipalitatea va fi închisă până la începutul săptămânii viitoare pentru dezinfecție, după îmbolnăvirea cu COVID a viceprimarului și a altor angajați.

Anunțul a fost postat pe pagina de Facebook a primăriei Panciu.