Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) condiţionează racordarea prosumatorilor la reţeaua de energie electrică de instalarea unui contor suplimentar faţă de cel instalat la limita proprietăţii, iar în acest fel reglementatorul iroseşte 100 milioane de euro, avertizează Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE).



"Până la data publicării acestui comunicat, ANRE nu a răspuns oficial care este rostul acestui contor suplimentar. Având în vedere că prin art. 21 Alin.3 din OUG163 a fost creat cadrul legat pentru taxarea autoconsumului este simplu de anticipat că acest contor suplimentar va fi folosit pentru impunerea "taxei pe soare". "Taxa pe soare" este o posibilitate legală, strecurată abil în legislaţia românească prin art. 21 Alin.3 din OUG163, de a taxa energia electrică produsă de prosumatori şi consumată direct de aceştia. Este o taxa pe autoconsum. Această taxă nu are legătură cu excesul de energie electrică pe care prosumatorii îl injectează în reţea". Costul total pentru instalarea unui contor, care include echipamentul şi manopera, este de aproximativ 450 euro. În România avem aproximativ 120.000 de prosumatori, ceea ce înseamnă un cost de aproximativ 54.000.000 euro pentru instalarea unor contoare inutile. Estimările pentru anul 2024 sunt de peste 100.000 de noi prosumatori (doar prin programul Casa Verde 2023 ar trebui să avem aproximativ 90.000 de prosumatori) pentru care se vor consuma încă aproximativ 50.000.000 euro pentru contoare suplimentare", se arată într-un comunicat al asociaţiei transmis, luni, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, "după aproape două luni de abordare a acestei taxe la toate nivelurile de decizie din Romania, APCE constată o rezilienţă deosebită a tuturor autorităţilor de a elimina acel articol "otrăvit" din legislaţia românească, cu toate că le-am demonstrat că această taxă poate fi eliminată fără riscul de a încălca Directivele Europene".



În viziunea reprezentanţilor APCE, declaraţia preşedintelui ANRE, George Niculescu, conform căruia "preţul acestui contor este suportat de operatorii de distribuţie, singurele costuri suplimentare pe care le suportă prosumatorul fiind cutia de distribuţie în care se va monta acest contor", nu face altceva decât să arate că "ascunde faptul că în realitate costurile pentru aceste contoare inutile sunt suportate de toţi prosumatorii şi consumatorii de energie electrică din România".



"Operatorii de distribuţie plătesc aceste contoare folosind exclusiv bani din facturile de energie electrică plătite de toţi românii. Într-o perioadă în care România are nevoie de investiţii în infrastructura de distribuţie, ANRE dă ordine pentru contoare inutile în valoare de peste 100.000.000 euro. Am constatat cu surprindere că ANRE a eşuat în a explica motivul pentru care instalează un contor suplimentar pentru autoconsum în cazul prosumatorilor. Nu există un precedent în Europa. Toţi prosumatorii din Europa au un singur contor", notează asociaţia de profil.



APCE menţionează că, pe data de 28 februarie 2024, a sesizat în scris ANRE pentru a informa exact despre Ordinul ANRE emis, prin care Operatorii de Distribuţie ar fi obligaţi să monteze astfel de contoare pentru taxarea autoconsumului.



"Cu ocazia Eufores Green Deal Romania, organizat la Palatul Parlamentului, cei cinci reprezentanţi ai Comisiei Europene prezenţi acolo, fiind întrebaţi de către APCE despre montajul unui al doilea contor pentru prosumatorii din ţările lor din Europa, au ridicat miraţi uşor din umeri. Ministerului Energiei, la întâlnirea noastră din 13.02.2023, i s-au prezentat motivele pentru care taxa pe soare este o clauza de tip "poate" şi că abrogarea articolului 21 Alin.3 din OUG 163 este în acord cu legislaţia europeană. În Parlamentul României există două iniţiative de eliminare a "taxei pe soare" şi ambele sunt ţinute "la sertar" de către puterea politică actuală", se precizează în comunicatul citat.



APCE estimează că o contorizare inutilă şi imorală a prosumatorilor din România va costa (pentru prosumatorii racordaţi până astăzi şi pentru cei din 2024) aproximativ 100 de milioane de euro.



În context, Asociaţia solicită abrogarea articolului 21 Alin.3 din OUG163 (taxa pe soare), precum şi eliminarea Ordinului ANRE care obligă montarea unui contor suplimentar pentru prosumatori.