Videoclipurile cu bucătari care prepară pietricele prăjite sunt cea mai recentă tendinţă pe reţelele sociale chinezeşti. Unele arată bucătari care prăjesc pietricele cu usturoi şi ardei iute în pieţe de noapte aglomerate, în timp ce altele înfăţişează scene bucolice cu săteni care gătesc pietre proaspăt pescuite de pe malul unui râu.

Oricum ar fi preparată, mâncarea, cunoscută sub numele de suodiu (suge şi aruncă), are mare succes pe net, cel puţin în videoclipurile în care oamenii îşi păcălesc prietenii necunoscători. În timp ce unii bucătari online insistă că este un fel de mâncare delicioasă, alte videoclipuri îi arată pe clienţii neştiutori care scuipă pietrele cu groază.

Un videoclip cu aproape 800.000 de vizualizări arată un bucătar care vinde o porţie de suodiu cu 16 yuani (1,74 lire sterline), ceea ce unii spun că este scump având în vedere că ingredientele pot fi refolosite.

Se spune că acest fel de mâncare datează de sute de ani, când barcagiii din provincia Hubei, care nu are ieşire la mare, rămâneau fără animale şi legume în timp ce călătoreau de-a lungul fluviului Yangtze, aşa că apelau la minerale. Popularitatea sa a dispărut pe măsură ce dezvoltarea economică şi navele cu motor au ajuns în Hubei, reducând astfel şansele ca barcagiii să rămână blocaţi fără provizii.

Acest fel de mâncare este, de asemenea, legat de populaţia Tujia, o minoritate etnică originară din lanţul muntos Wuling, care se află la graniţa dintre provinciile Hubei, Hunan şi Guizhou. Potrivit unui blog culinar, pietrele de râu au un gust natural de peşte, care este potenţat atunci când sunt prăjite la foc iute.

Dar, indiferent de atracţia lor culinară, mulţi oameni nu se lasă convinşi. Unele persoane au semnalat riscurile de sufocare, iar un alt comentator prezice ironic că următoarea tendinţă alimentară va fi un ingredient mai uşor de înghiţit: noroiul.

Amazing, Hubei specialty snacks, stir-fried stones.

Yes, this is pebbles from the river.

湖北嗦丢😋😋😋 pic.twitter.com/s7HK3moxRF