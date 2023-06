Printre milioanele de candidaţi chinezi care susţin miercuri "gaokao", echivalentul bacalaureatului, se numără Liang Shi, un milionar în vârstă de 56 de ani care îşi încearcă norocul pentru a... 27-a oară, relatează AFP.



În ceea ce priveşte succesul pe plan social, Liang Shi poate fi mândru. După ce şi-a început cariera cu o slujbă uşoară într-o fabrică, el a pus bazele propriei companii înfloritoare de materiale de construcţii.



Însă, cincantenarul a avut mereu o frustrare, aceea de a nu fi obţinut o notă suficientă la "gaokao" - sau examenul de admitere în instituţii de învăţământ superior - pentru a putea intra la prestigioasa universitate din Sichuan, provincia din sud-vestul Chinei unde locuieşte.



În ţara asiatică, acest examen este testul vieţii, mai ales pentru persoanele cu venituri modeste. Doar elevii care obţin un scor foarte mare pot intra la cele mai bune universităţi, într-o ţară în care concurenţa este acerbă în educaţie, locurile sunt limitate, iar presiunea familiei este puternică.



Iar o diplomă de la o universitate recunoscută este sinonimă cu statutul social şi reprezintă o cvasi-garanţie de a fi recrutat de o companie bună.





Anul acesta, pentru a putea răzbi printre cei 13 milioane de candidaţi, Liang Shi a declarat că a dus o "viaţă de călugăr" timp de câteva luni, trezindu-se în fiecare în zori zi şi studiind manualele câte 12 ore.



"Este neplăcut gândul că nu am reuşit să merg la universitate", a declarat el pentru AFP. Pentru că "mi-am dorit foarte mult să ajung acolo şi să devin un intelectual".



În ultimele patru decenii, el şi-a încercat norocul de 26 de ori, dar de fiecare dată nota obţinută a fost insuficientă pentru a-i deschide porţile universităţii alese.



El a devenit o celebritate datorită presei locale. "Ei îmi spun 'ireductibilul gaokao' ", a spus el mândru.



Când a susţinut pentru prima dată examenul, în 1983, avea doar 16 ani. Apoi, timp de aproape zece ani, l-a dat din nou pentru a-şi îmbunătăţi nota, înainte de a arunca prosopul în 1992.



La acea vreme, autorităţile limitau accesul la "gaokao" elevilor cu vârsta sub 25 de ani.



De îndată ce această limită a fost ridicată, în 2001, Liang Shi a considerat că are o nouă oportunitate.



- Înapoi la mahjong -



De atunci a susţinut examenul de 16 ori. Nici perioada COVID-19, marcată de restricţii sanitare stricte care au îngreunat susţinerea examenelor, nu l-a descurajat.



Cazul lui intrigă. Unii internauţi s-au întrebat dacă nu cumva Liang Shi face acest lucru doar pentru faimă sau în cadrul unei campanii de publicitate.



"Care ar fi rostul?", a răspuns Liang. "Nicio persoană sănătoasă nu ar da gaokao decenii la rând pentru o campanie publicitară", a adăugat el.



Drept indiciu al determinării sale, după cum a spus în glumă, a încetat să mai consume alcool şi să mai joace mah-jong, un joc tradiţional foarte popular în China, în timpul pregătirii pentru examen.



Fiul său, care a trecut cu bine de "gaokao" în 2011, s-a simţit uneori jenat de acest tată multi-recidivist. "La început nu prea era de acord (că am reluat examenul de atâtea ori), dar acum nu-i pasă", a declarat Liang Shi.



În cazul în care va trece cu bine testul, la cea de-a 27-a încercare, eternul candidat şi-a propus să se relaxeze după toate aceste luni de muncă. "O să joc mah-jong cu prietenii mei trei zile şi trei nopţi!", a spus el.