Un medic din Sfântu Gheorghe recunoaște că are coronavirus

Medicul primar obstetrician-ginecolog, dr. András Pál a anunţat marţi, într-o postare pe Facebook, că rezultatele probelor prelevate duminică seara au confirmat prezenţa virusului în cazul său, însă în cazul logodnicei sale, rezultatul este negativ.

Acesta îi roagă pe cei cu care a intrat în contact în ultimele două săptămâni, să contacteze Direcţia de Sănătate Publică, iar dacă au simptome, să solicite să li se efectueze un test.

„Rezultatele probelor prelevate duminică seara, le-am primit ieri după-amiază: Al meu este POZITIV, al logodnicei mele este NEGATIV. Probabil că am fost infectat săptămâna trecută în secția de Ginecologie a spitalului (Ancheta epidemiologică este în curs). În afară de o febră ușoară, nu am alte simptome. De dimineaţă îi anunţ pe cei cu care am intrat în contact în ultimele 14 zile. Îi rog pe cei la care nu am reușit să ajung să stea în izolare timp de 14 zile acasă și dacă observă vreun simptom (febră, tuse etc.), să sune la DSP și să solicite un test. Dacă cineva are orice întrebare, eu îi stau la dispoziţie. Vă voi ține la curent cu evoluția”, a scris medicul ginecolog.

